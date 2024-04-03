هيكون في مباراة الزمالك.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

زف الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم بشري سارة لجماهير الأهلي مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد.

وقال عبد الحكيم أبو علم : الشناوي هيكون في مباراة الأهلي والزمالك.

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض الشناوي فقرة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يستكمل فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم.‏

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يسير بشكل مميز في برنامج التأهيل، وسوف يجري أشعة جديدة منتصف الشهر الجاري، إلى ‏جانب التنسيق المستمر مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف قبل عدة أسابيع.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم ‏الإفريقية ‏الماضية.