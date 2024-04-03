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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حصريًا في الشرق الأوسط.. شاهد جينيسيس ماجما G80 بالمواصفات

جينيسيس ماجما
جينيسيس ماجما

جينيسيس كشفت عن سلسلة من الطرازات الأدائية تحت علامة "ماجما" في معرض السيارات في نيويورك، بما في ذلك نسخة مثيرة من سيدان G80. 

 

حصريًا في الشرق الأوسط 

ومع ذلك، لن يتم إطلاق هذه السيارة المنافسة المحتملة لسيارات BMW M5 وMercedes-AMG E63 في أمريكا الشمالية، بل سيتم تقديمها حصريًا في الشرق الأوسط. 

وتقول تقارير جديدة إن توفرها سيكون محدودًا لـ 20 وحدة في الإمارات العربية المتحدة.

 

مواصفات جينيسيس ماجما الجديدة

تتميز جينيسيس G80 Magma Special بلون برتقالي مميز ظهر لأول مرة على سيارة الدفع الرباعي GV80 Coupe SUV concept العام الماضي. 

ومن الجدير بالذكر أنها مزودة بطقم هيكل فريد يتضمن عجلات أمامية وخلفية أوسع، مما يمنحها مظهرًا أكثر رياضية. 

بالإضافة إلى ذلك، تتميز بمداخل هواء أكبر في الصدامات الأمامية، وفتحات في الغطاء الأمامي، بالإضافة إلى لمسات من الألياف الكربونية المتنوعة في الجزء الأمامي.

تزين الجزء الخلفي جناح البطة والمصد الخلفي، الذي يحتوي على مزدوجة للعادم.

وتكتمل المظهر بعجلات سبائك بحجم 21 بوصة مصنوعة من الألومنيوم الرمادي اللامع، مما يجعلها أقل ارتفاعًا بشكل ملحوظ مقارنة بالنسخة القياسية.

في الداخل، تشمل معالجة "ماجما" تنجيد ألكانتارا الأسود مع خياطة برتقالية متناقضة، مكملة بحزام أمان بنفس اللون ولمسات من الألياف الكربونية المتنوعة في جميع أنحاء السيارة. 

وفي الأمام، تتميز بمقاعد رياضية مستوحاة من رياضة السيارات من نوع Recaro، بينما يتم إقرانها بمقاعد ذات دعم كبير في الخلف، مما يخلق تكوينا مريحًا لأربعة أشخاص.

جينيسيس ماجما G80 الشرق الاوسط سيارات

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