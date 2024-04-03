نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم يُكرم حفظة القرأن من أبناء الأعضاء

نظمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي وتحت رعاية المستشار إيهاب محمد همت رئيس الاستئناف رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، احتفالية ضخمة بمناسبة تكريم أبناء العاملين بنيابات ومحاكم الفيوم من حفظة القرأن الكريم.

يأتي هذا التكريم ضمن سلسلة جولات تقوم بها النقابة العامة بمحافظات مصر برئاسة النقيب العام ووفد من مجلس إدارة النقابة وذلك بغرض دعم وتعزيز التعاون المشترك بين النقابة العامة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات، وكذلك رعاية أبناء العاملين من مختلف الأعمار السنية، وتمكينهم بموجب الموارد التي تمتلكها النقابة وتعمل على تسخيرها لخدمة الأعضاء من مختلف محاكم ونيابات مصر من الاسكندرية وحتى أسوان.

وفي المقابل، قامت نقابة العاملين بنيابات ومحاكم الفيوم وفي حضور المستشار إيهاب محمد همت بتكريم رئيس النقابة العامة كريم عبدالباقي، ومنحة درع النقابة، والذي أكد أن الفترة القادمة سوف تكون شاهدة علي ميلاد نقابة جديدة قادرة على تلبية طموحات السادة الاعضاء ورعاية مصالحهم رعاية كاملة.

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي، إن النقابة لن تكتف برعاية الأعضاء فقط ولكن توسيع دائرة الاهتمام لتشمل أبناء العاملين، وتكريم البراعم من حفظة القرأن الكريم هو تأسيس لجيل يحتاج إلى دعم معنوي أكثر من مادي حتى نحصنهم من الأفكار الهدامة وحتى يكون خير العون والسند لوطنهم في المستقبل وربما نشهد الفترة القادمة تأسيس لجنة تعمل على رعاية أبناء العاملين وتسليط الضوء من خلال وسائل الاعلام على النجاحات التي يحققونها في مختلف المجالات سواء العلمية أو الأدبية وكذلك مجال الرياضة.