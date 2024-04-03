أمر يأخذ بعين الاعتبار.. بلجيكا: ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قالت وزيرة الخارجية البلجيكي حجة لحبيب، اليوم الأربعاء، سيتم دراسة الاعتراف بـ الدولة الفلسطينية حين يأتي وقتها.

وأكدت لحبيب أن الاعتراف بـ فلسطين أمر سيأخذ بعين الاعتبار عندما يحين الوقت.

ولفتت وزيرة الخارجية البلجيكية، إلى أن قرار الأمم المتحدة بشأن غزة ليس له أي تأثيرات على الأرض وهناك علامة استفهام حقيقية حول نفوذهم في الصراع.

إسبانيا ستعترف بـ فلسطين

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، لذلك سيكون لها مكان في الأمم المتحدة.

وبالأمس، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو.

وفي حديثه إلى الصحفيين المرافقين له في رحلته إلى الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر، أكد سانشيز أن الاعتراف سيكون قبل الصيف؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وتحاول إسبانيا الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك سلوفينيا وأيرلندا. فقد أصدرت الدول الثلاث بالإضافة إلى مالطا إعلانا مشتركا قبل أسبوعين بشأن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تكون “الظروف مناسبة”.