انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد” تغطيه خاصة عن إثارة الجدل التى حدثت عما إذا سيتم نقل حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية لولاية ثالثة، يوم أمس الثلاثاء 2 أبريل الجاري، داخل مقر مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الجديدة، ما أثار الجدل حول انتقال حكم مصر خارج عاصمة القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأثيرت حالة من القلق في الساعات الماضية، حول انتقال حكم مصر خارج عاصمتها القاهرة، وذلك عقب حلف اليمين للولاية الجديدة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ليتساءل الجميع حول حقيقة الأمر.

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