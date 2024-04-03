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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رش وتجريع 1549 رأس ماشية بقافلة بيطرية مجانية في اللشت بالجيزة

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة بيطرية علاجية مجانية وارشادية لخدمة صغار المربين بناحية قرية اللشت بوحدة المتانيا التابعة لإدارة العياط.

وذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين فى إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة أنحاء المحافظة.

وقد أسفرت القافلة عما يلي:-
1-  تم رش عدد (500) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.
2-  تم تجريع عدد (800) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
3-  تم علاج عدد (204) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
4-  تم أخد عدد (13) عينة دم لفحص مرض البروسيلا .
5-  تم عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (32) رأس ماشية .
6-  تم عمل ندوات ارشادية عن اسباب مرض الحمى القلاعية و طرق العلاج و كيفية الوقاية منها.

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