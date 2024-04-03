عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية| 7 قرارات مهمة من الحكومة.. وتحديد اجازة عيد الفطر رسميا

اجتماع مجلس الوزراء.. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء 3 من أبريل الجاري، اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، ليصبح هذا الاجتماع هو الأول للحكومة في الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها، كما تطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات ومدى توفير خدماتها للمواطنين، كما استعرض اجتماع الوزراء آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

موعد إجازة عيد الفطر

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م، حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر.

وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.