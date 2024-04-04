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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

لغز "الدرون والدوائر الكهربائية".. حيثيات الحكم بالمؤبد في خلية وحدة التطوير

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

أسباب الحكم في خلية وحدة التطوير والذي كشفت عنها الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة جنائي بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، بعد أن قضت بمعاقبة 8 من متهمي خلية التطوير بالسجن المؤبد و3 آخرين بالسجن المشدد.

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حيثيات الحكم في قضية خلية وحدة التطوير

تفاصيل الحكم في القضية التي حملت رقم 6607 لسنة 2022 جنايات قسم الشروق والمقيدة برقم 1515 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والتي عرفت إعلاميا بـ «خلية وحدة التطوير» كشفتها هيئة المحكمة حيث تبين أن المتهمين يحيي موسى وأحمد عبدالهادي وعلاء السماحي، عقب فض تجمهر رابعة والنهضة اضطلعوا في إحياء النشاط المسلح للجماعة من خلال إنشاء عدة كيانات وخلايا عنقودية.

وتبين من حيثيات المحكمة في قضية خلية وحدة التطوير، أن المتهمون الثلاثة كانوا من القائمين على إدارة النشاط المسلح للجماعة والذي كان يتم تغييره وفقا للمستجدات من ظروف وأحداث، وكان من بينها الاستعانة بالمتهمين الآخرين عقب هروبهم خارج البلاد في إدارة العمل المسلح للجماعة داخل البلاد كونهم من عناصر الحراك المسلح الناشطة بمحافظاتهم، بهدف سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم في البلاد باستخدام الأعمال الممنوعة ضد مؤسسات الدولة.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم بقضية خلية وحدة التطوير، أنه سعيا لتنفيذ المخطط وتنفيذا له عقدت قيادات الجناح المسلح للتنظيم الهاربين في الخارج عدة اجتماعات وتم الاتفاق على انشاء كيان يسمى وحدة التطوير بهدف التطوير في تنفيذ العمليات والآليات وتم تكليف بعض عناصر الجناح المسلح داخل وخارج البلاد - غير مرصودين أمنيا - لتولي ذلك وتم تشكيل خلايا عنقودية من عناصر الحراك المسلح السابق مشاركتهم في ارتكاب عمليات هدائية واستقطاب عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكم خلية وحدة التطوير، أنه عرف من المجموعات المسلحة مجموعة إعداد العبوات المفرقعة ومجموعة إعداد الدوائر الكهربائية والطائرات الدرون، ومجموعة الاعداد والتأصيل الشرعي، وخضع أعضاء خلية وحدة التطوير إلى دورات من خلال تواصلهم عبرتطبيقات ثيما وتليجرام ولقاء عقدت في المقرات التنظيمية في القاهرة ومحافظات أخرى والتي استغل المتهمون محال إقامتهم لعقد اللقاءت بها، وكذا أوكارا لإخفاء كافة ما يحوزونه من ممنوعات ومواد تستخدم في تصنيع العبوات.

خلية وحدة التطوير الدائرة الأولى إرهاب الدوائر الكهربائية الطائرات الدرون المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات الارهاب

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