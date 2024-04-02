عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنـ ــقها بالإيشارب.. اعترافات صادمة لشاب أنهى حياة شقيقته بالوراق|تفاصيل

جثة سيدة
جثة سيدة

جريمة مأساوية شهدتها مدينة الوراق شمال محافظة الجيزة، حيث سطر شاب نهاية مأساوية لحياة شقيقته بعد أن أزهق روحها مستخدما الإيشارب الخاص بها.

مقتـ.ل مسنة بالزيتون على يد حفيد شقيقتها.. تفاصيل

يعمل نجارا .. اعترافات صاحب أكبر ورشة لصناعة الأسلحة والذخائر فى الجيزة |خاص

المتهم ملتزم الصمت.. تحقيقات عصابة علي بابا للذهب والمخدرات تكشف مفاجآت|خاص

فتحوا لي ضهري ونصبوا عليا.. مواطن يتهم مستشفى جامعيا بالسرقة والتزوير| فيديو

تفاصيل التحقيقات في مقتل فتاة الوراق

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية في القضية رقم 20292 لسنة 2023 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 6409 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهم عماد صديق بالغ من العمر 34 عاما بدائرة قسم الوراق في الجيزة قتل المجني عليها نورهان - شقيقته - عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وقالت تحقيقات النيابة العامة في جريمة الوراق، إنه لما استحكم الخلاف بين المتهم وشقيقته المجني عليها بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها فما أن تقابلت معه نشبت مشادة كلامية فيما بينهما وخلالها قام بخنقها بالطرحة خاصتها حتى فاضت روحها إلى بارئها قاصدا قتلها.

وشهدت إحدى الجيران على جريمة الوراق، أن المجني عليها أبلغت شقيقها بوجود علاقة جنسية بينها وبين شاب آخر وعلى أثر ذلك نشبت مشادة كلامية نتج عنه بخنق المتهم لشقيقته مستخدما الإيشارب الخاص بها حتى أزهق روحها.

كما شهدت شقيقة المتهم والمجني عليها، البالغة من العمر 38 عاما بأن شقيقتها نورهان قامت بإخبار شقيقها بوجود علاقة محرمة بينها وبين شاب آخر فنشبت بينهم مشادة كلامية قام على أثرها بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأقر المتهم عماد خلال تحقيقات النيابة في شمال الجيزة عن واقعة الوراق، أن شقيقته ابلغته بوجود علاقة محرمة تجمعها مع آخر على إثرها نشبت بينهما مشادة كلامية فأجهز عليها خنقا بالطرحة خاصتها حتى فاضت روحها إلى بارئها قاصدا قتلها.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم عماد صديق 24 عاما عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بقتل شقيقته عمدا بسبب خلافات بينهم بعدما علم المتهم بأن شقيقته على علاقة غير شرعية مع آخر..

الوراق الجيزة جنايات الوراق جنايات الجيزة جريمة الوراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

انخفاض كبير.. بشرى سارة من شعبة الدواجن بشأن أسعار البيض والفراخ| تفاصيل

موضوعات متعلقة

قرار عاجل في إعادة محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء

قرار عاجل في محاكمة معتز مطر وزوبع ومحمد ناصر

مقتـ.ل مسنة بالزيتون على يد حفيد شقيقتها.. تفاصيل

يعمل نجارا .. اعترافات صاحب أكبر ورشة لصناعة الأسلحة والذخائر فى الجيزة |خاص

المتهم ملتزم الصمت.. تحقيقات عصابة علي بابا للذهب والمخدرات تكشف مفاجآت|خاص

فتحوا لي ضهري ونصبوا عليا.. مواطن يتهم مستشفى جامعيا بالسرقة والتزوير| فيديو

للمسافرين.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة

براءة متهم في إعادة محاكمته بخلية داعش دمياط

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ جومانا مراد

الأهلي يورط اتحاد الكرة| قضية صفعة الشيبي تتأزم.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

هل يجوز للرجال الاعتكاف في غير المسجد؟ أمين الفتوى يرد

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

وفاة والد أليو ديانج لاعب الأهلي

وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يؤكدان على أهمية عدم توسيع الحرب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

نشرة المرأة والصحة.. مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها.. أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ