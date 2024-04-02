خنـ ــقها بالإيشارب.. اعترافات صادمة لشاب أنهى حياة شقيقته بالوراق|تفاصيل

جريمة مأساوية شهدتها مدينة الوراق شمال محافظة الجيزة، حيث سطر شاب نهاية مأساوية لحياة شقيقته بعد أن أزهق روحها مستخدما الإيشارب الخاص بها.

تفاصيل التحقيقات في مقتل فتاة الوراق

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية في القضية رقم 20292 لسنة 2023 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 6409 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهم عماد صديق بالغ من العمر 34 عاما بدائرة قسم الوراق في الجيزة قتل المجني عليها نورهان - شقيقته - عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وقالت تحقيقات النيابة العامة في جريمة الوراق، إنه لما استحكم الخلاف بين المتهم وشقيقته المجني عليها بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها فما أن تقابلت معه نشبت مشادة كلامية فيما بينهما وخلالها قام بخنقها بالطرحة خاصتها حتى فاضت روحها إلى بارئها قاصدا قتلها.

وشهدت إحدى الجيران على جريمة الوراق، أن المجني عليها أبلغت شقيقها بوجود علاقة جنسية بينها وبين شاب آخر وعلى أثر ذلك نشبت مشادة كلامية نتج عنه بخنق المتهم لشقيقته مستخدما الإيشارب الخاص بها حتى أزهق روحها.

كما شهدت شقيقة المتهم والمجني عليها، البالغة من العمر 38 عاما بأن شقيقتها نورهان قامت بإخبار شقيقها بوجود علاقة محرمة بينها وبين شاب آخر فنشبت بينهم مشادة كلامية قام على أثرها بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأقر المتهم عماد خلال تحقيقات النيابة في شمال الجيزة عن واقعة الوراق، أن شقيقته ابلغته بوجود علاقة محرمة تجمعها مع آخر على إثرها نشبت بينهما مشادة كلامية فأجهز عليها خنقا بالطرحة خاصتها حتى فاضت روحها إلى بارئها قاصدا قتلها.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم عماد صديق 24 عاما عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بقتل شقيقته عمدا بسبب خلافات بينهم بعدما علم المتهم بأن شقيقته على علاقة غير شرعية مع آخر..