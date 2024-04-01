مقتـ.ل مسنة بالزيتون على يد حفيد شقيقتها.. تفاصيل

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة الزيتون، حيث صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

تفاصيل العثور على جثمان سيدة الزيتون

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس حفيدها وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث استمعت لأقوال حفيد شقيقتها «عبدالرحمن م» (15 عاما) وصديقه «مينا ع» (14 عاما).

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، أن المتهم الأول حفيد شقيقتها قام بالاستعانة بصديقه وانتظرا حتى خروج ابنها للعمل وقاما بالصعود إلى الشقة وبعد ذلك قاما بتكميمها بقطعة قماشية.

وتابعت تحقيقات النيابة في القاهرة، ما أن تأكدوا بوفاتها قاما بسرقة ذهبها وفرا هاربين من الشقة، ثم كشفتهما كاميرا المراقبة وتمكنت من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تفصيليا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من عامل بالعثور على جثمان والدته داخل الشقة مخنوقة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة لموقع البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهمين حيث تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد شقيقة المجني عليها وصديقه اللذين قاما بمراقبة الشقة والصعود وسرقتها وإنهاء حياة المسنة.