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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

لافتة المحامية بالاستئناف.. المحامي شعبان سعيد يكشف كواليس ومفاجآت بمسلسل نعمة الأفوكاتو|فيديو

باسنتي ناجي مع المحامي
باسنتي ناجي مع المحامي شعبان سعيد

كشف المحامي شعبان سعيد، المستشار القانوني لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" تطورات وكواليس المسلسل الذي تم عرضه خلال أيام شهر رمضان. 

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو يكشف كواليس

قال المحامي شعبان سعيد، المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو: “الأستاذ محمد سامي صديق وأخ وأنا محامي الأسرة وعلاقتنا علاقة صداقة وليس أول تعاون بيننا، وكنت من قبل المستشار القانوني لـ مسلسل نسل الأغراب”.

وأضاف المحامي شعبان سعيد، في حوار لـ “صدى البلد”: “بعض الأشخاص لا يعلمون شيئا عن المستشار القانوني للعمل الدرامي، وده معناه إن بعض الأشخاص بيكونوا عايزين انضباط في العمل الدرامي الخاص بهم أن تكون الأمور القانونية منضبطة وتحاكي الواقع، بمعنى محكمة واقعية وأيضا وكيل نيابة يحاكى السن”.

وتابع: “اتصل بي محمد سامي وطلب شرح سن الممثلة ودرجة القيد في نقابة المحامين وشكل الكارنيه وشكل اللوحة كمان، وكان عنده فريق كامل للإشراف عن الأمور، وأثناء التصوير كان هناك جروب على الواتس آب للاهتمام بالتفاصيل كاملة، مثال اللوحة التي كانت متواجدة خلفها في القهوة ومكتوب عليها نعمة أبو علب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وميزان العدالة وأرضية سوداء وهي اللوحة المتواجدة في جميع المناطق الشعبية لتتماشى مع الطبيعة”.

ملخص أحداث مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى. 

نعمة الأفوكاتو BC مصر الاستئناف العالي المحامي شعبان سعيد النجمة مي عمر المحامية

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