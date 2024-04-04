نائب محافظ الجيزة تكرم 10 طلاب من أبناء مواطني الإسكان البديل بروضة السودان

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة استمرار جهود التطوير وبحث جميع الوسائل الممكنة لتحسين معيشة المواطنين من سكان الإسكان البديل، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية بتفعيل برامج التنمية لرفع جودة معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ذلك الإطار، قامت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، بتكريم 10 طلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء الإسكان البديل لروضة السودان، وذلك لاجتيازهم برنامج التحول الرقمي التدريبي.

وأوضحت هند عبد الحليم أن البرنامج نظمه حي الدقي من خلال وحدة السكان وبالتعاون مع جمعية مصر المستقبل للثقافة والتنمية خلال الفترة من 24 مارس إلى 2 أبريل 2024 بواقع 16 ساعه تدريبية، وذلك لتمكين الطلاب من الكتابة على برنامج الورد واستخدام الحاسب الآلي لرفع كفاؤتهم وتنمية قدراتهم العلمية والعقلية.

وقالت إن ذلك يأتي انطلاقاً من جهود المحافظة نحو الارتقاء بحقوق الطفل والاهتمام بالطلائع من أهالي الإسكان البديل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تفقدت نائب المحافظ خلال الزيارة المركز التكنولوجي لحي الدقي لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

FB_IMG_1712226566014

FB_IMG_1712226576141

FB_IMG_1712226561499

FB_IMG_1712226563774

FB_IMG_1712226555400

FB_IMG_1712226557926

FB_IMG_1712226549562

FB_IMG_1712226551641

FB_IMG_1712226546107

FB_IMG_1712226547615