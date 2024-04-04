عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تكرم 10 طلاب من أبناء مواطني الإسكان البديل بروضة السودان

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة استمرار جهود التطوير وبحث جميع الوسائل الممكنة لتحسين معيشة المواطنين من سكان الإسكان البديل، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية بتفعيل برامج التنمية لرفع جودة معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ذلك الإطار، قامت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، بتكريم 10 طلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء الإسكان البديل لروضة السودان، وذلك لاجتيازهم برنامج التحول الرقمي التدريبي.

وأوضحت هند عبد الحليم أن البرنامج نظمه حي الدقي من خلال وحدة السكان وبالتعاون مع جمعية مصر المستقبل للثقافة والتنمية خلال الفترة من 24 مارس إلى 2 أبريل 2024 بواقع 16 ساعه تدريبية، وذلك لتمكين الطلاب من الكتابة على برنامج الورد واستخدام الحاسب الآلي لرفع كفاؤتهم وتنمية قدراتهم العلمية والعقلية.

وقالت إن ذلك يأتي انطلاقاً من جهود المحافظة نحو الارتقاء بحقوق الطفل والاهتمام بالطلائع من أهالي الإسكان البديل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تفقدت نائب المحافظ خلال الزيارة المركز التكنولوجي لحي الدقي لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

FB_IMG_1712226566014
FB_IMG_1712226566014
FB_IMG_1712226576141
FB_IMG_1712226576141
FB_IMG_1712226561499
FB_IMG_1712226561499
FB_IMG_1712226563774
FB_IMG_1712226563774
FB_IMG_1712226555400
FB_IMG_1712226555400
FB_IMG_1712226557926
FB_IMG_1712226557926
FB_IMG_1712226549562
FB_IMG_1712226549562
FB_IMG_1712226551641
FB_IMG_1712226551641
FB_IMG_1712226546107
FB_IMG_1712226546107
FB_IMG_1712226547615
FB_IMG_1712226547615
FB_IMG_1712226543884
FB_IMG_1712226543884

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

موضوعات متعلقة

رش وتجريع 1549 رأس ماشية بقافلة بيطرية مجانية في اللشت بالجيزة

ضخ 72 طن سكر بسعر 27 جنيها لتلبية احتياجات المواطنين بالجيزة

تقرير طبي يكشف حقيقة انتشار الجدري المائي بين طلاب مدرسة بحدائق أكتوبر

محافظة الجيزة تزيل 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

محافظ الجيزة يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة

محافظة الجيزة توزع هدايا وألعاب للأطفال احتفالا بالعيد القومي

رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم الفائزين في مسابقة رمضان للقرآن الكريم

توزيع 1400 كرتونة رمضان على الآسر الأكثر إحتياجا في العياط|شاهد

ترشيحاتنا

بايدن غاضب ومحبط وسيعبر عن ذلك.. مكالمة جادة بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو اليوم|تفاصيل

شيخ الأزهر: الله عدل.. ولن يمر كل ما يحدث في غزة دون عقاب

كانت تحمل مساعدات لغزة.. سفينة تبحر عائدة لقبرص بعد قـ.تل إسرائيل عمال إغاثة أجانب

شريف إكرامي: رمضان لم يخطئ والبعض يكيل بمكيالين بين عاشور وصبحي

مد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو لمدة ساعة غدا .. تفاصيل

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتردد فى دعمك وأحيانًا يُسيئ فهمك.. صفات الرجل المُتردد

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

فيديو

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

اﻟﻤﺰﻳﺪ