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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. محافظ الجيزة يفتتح عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية بأحياء الدقي والهرم وجنوب الجيزة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب، وفي إطار احتفالات محافظة الجيزة بالعيد القومي . 

وشملت الافتتاحات مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب المتميزة والتي تعد أولي المدارس بإدارة الدقي التعليمية " وتضم عدد ٢ مبني بإجمالي ٤١ فصل تعليمي و٥ معامل ومسرح " ومدرسة يوسف الصديق الرسمية للغات بإدارة الهرم التعليمية وتضم ٢ مبني بإجمالي ٤٤ فصلا تعليميا و٤ معامل، وافتتاح مبني الإدارة التعليمية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية .

وأشار المحافظ إلى أن المدارس الجديدة ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والتي تأتي في إطار توجهات الدولة بالتوسع في أنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمة ، والعمل علي توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني وهيئة الأبنية التعليمية .

وأكد اللواء أحمد راشد  إن التعليم شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع. 

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة الفصول ومعامل الحاسب الآلي، للوقوف علي التجهيزات النهائية للمدارس ، مؤكدا علي مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة التنبيه علي مدراء المدارس بتوعية الطلاب بالحفاظ علي المرافق العامة والديسكات وعدم الكتابة علي الجدران والحوائط للحفاظ علي المظهر العام للمدارس .

واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلي " قصيدة صباح الفل علي بلدي " بتقديم الطالبة روضة وليد من ذوي الهمم والقدرات الخاصة والمقيدة بالصف الرابع الأبتدائي بمدرسة نجيب محفوظ مشيداً بالأداء المبهر للطالبة . 

وحرص محافظ الجيزة علي أجراء حوار مع طلاب رياض الأطفال للوقوف علي مدي إدراكهم للأنشطة التعليمية الحديثة وعدم وجود أيه معوقات قد تواجههم . 

كما حرص المحافظ علي تفقد مكاتب التوجيه الإعدادي والثانوي والمكاتب الإدارية بالمبنى،  موجها بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لأولياء الأمور وخاصة من كبار السن . 

رافق المحافظ خلال الافتتاحات هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمهندس عبد الناصر سعدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس الهيئة للنظافة والتجميل بالجيزة والمتابعة واللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق بالجيزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم .

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