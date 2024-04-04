تموين الجيزة..ضبط 200 صفيحة جبنة بيضاء و 720 كيلو رومى مجهولة المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط طن محسن زراعى مجهول المصدر وتحرير 10محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة لتحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين لبدالين تموينين لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية و 10 محاضر لعدم حملة شهادات صحية.

وبمركزى حوش عيسى و أبو المطامير تم ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم ناقص الوزن بمقدار 320 جرام بالشيكارة الواحدة وتجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية كما تم تحرير 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار .

كما تمكنت إدارة تموين وادى النطرون من ضبط 79أسطوانة غاز تستخدم فى غير الغرض المخصص لها و 20 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية كما تم تحرير محضرين عدم الإعلان عن الاسعار.

وبمركز دمنهور تم ضبط 200 صفيحة جبنة بيضاء بيضاء و 720 كجم جبنه رومى مجهولة مصدر .

وفى مدينة النوبارية تم ضبط 25 طن خميرة معباة مجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.