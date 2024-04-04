تموين البحيرة.. ضبط مخبز تصرف فى 4 شكائر دقيق بلدى مدعم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبدالعال، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركزى الدلنجات والرحمانية تم ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبحملة مماثلة بمركزى حوش عيسى و إدكو تم ضبط 16مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 6 لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و 5 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ، كما تم تحرير 9

محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط مخبز تصرف فى 4 شكائر دقيق بلدى مدعم و مخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و11 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن بالإضافة لتحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.