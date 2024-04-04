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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: رمضان صبحي طلب تأجيل الرد على لجنة المنشطات

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي طلب تأجيل البت في الرد على لجنة المنشطات، بعدما كان اليوم الخميس هو الموعد الأخير له، مشيرا إلى أن اللاعب طلب مهلة للرد على فساد العينة الخاصة به.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كانت هناك شكوك من البداية من جانب (ضابط المنشطات) بعد الحصول على عينة رمضان صبحي بسبب (شكل البول)، وقام بأخذ عينة آخرى من اللاعب بعد 45 دقيقة".

وأضاف: "رمضان لم يطلب تحليل الثانية التي حصل عليها بعد 45 دقيقة أو ساعة من العينة الأولى.. وعلمت أن كل ما طلبه اللاعب تأجيل البت او اتخاذ قرار في هذه القضية، خصوصا أن اليوم الخميس كان آخر موعد لتقديم أسانيده بسبب العينة".

وواصل: "رمضان طلب الحصول على مزيد من الوقت لتجهيز الرد والخطوات المقبلة، ومنظمة المنشطات وافقت على طلب اللاعب".

وأكمل: "رمضان صبحي قام بالتوقيع على إقرار لـضابط المنشطات، بأن الخطوات سليمة تمامًا في الحصول على عينة منه".

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