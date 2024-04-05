عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد بأن قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين في المسجد الأقصى وتعتقل عددا من الفلسطينيين.

وأمس أدى 50 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس.

وأضافت دائرة الأوقاف الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي واصل التعنت والتضييق ضد المصلين حيث انتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي البلدة القديمة من القدس المحتلة، انتشرت القوات الإسرائيلية وفتشت عددا من الشبان الفلسطينيين، ودققت في هوياتهم أثناء مرورهم من طريق باب حطة، واعتقلت الشاب جمال عسلي من بلدة كفر قرع داخل أراضي الـ48، أثناء اعتكافه في المسجد الأقصى.