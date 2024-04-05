رسميا.. الإعلان عن أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي |تفاصيل

أعلنت لجنة الانتخابات الرئيسية نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي "مجلس النواب" وأسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية في الكويت.
وجاءت أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات في الـ 5 اللجان الانتخابابية، الكالتالي:
الدائرة الأولي
1- أسامة زيد الزيد
2- عبدالله جاسم المضف
3- محمد جوهر حيات
4- أحمد حاجي لاري
5- عيسى أحمد الكندري
6- باسل حسين البحراني
7- عادل جاسم الدمخي
8- خالد مرزوق العميرة
9- صالح أحمد عاشور
10- محمد مبارك العازمي
الدائرة الثانية
1- مرزوق علي الغانم
2- شعيب علي شعبان
3- عبدالوهاب عارف العيسى
4- فلاح ضاحي الهاجري
5- محمد براك المطير
6- بدر نشمي العنزي
7- نواف بهيش العازمي
8- عبدالله تركي الأنبعي
9- بدر حامد الملا
10- فهد عبدالعزيز المسعود
الدائرة الثالثة
1- عبدالكريم عبدالله الكندري
2- عبدالعزيز طارق الصقعبي
3- مهلهل خالد المضف
4- فارس سعد العتيبي
5- أحمد عبدالعزيز السعدون
6- جراح خالد الفوزان
7- مهند طلال الساير
8- أحمد نبيل الفضل
9- جنان محسن رمضان
10- حمد عادل العبيد
الدائرة الرابعة
1- شعيب شباب المويزري
2- أنور عراك الظفيري
3- عبيد محمد المطيري
4- محمد عوض المطيري
5- مبارك حمود الطشة
6- بدر سيار الشمري
7- سعد علي الرشيدي
8- فايز غنام المطيري
9- مبارك هيف الحجرف
10- محمد هايف المطيري
الدائرة الخامسة
1- فهد فلاح العازمي
2- حمدان سالم العازمي
3- متعب ناصر السهلي
4- سعود عبدالعزيز الهاجري
5- بدر زايد العازمي
6- ماجد مساعد المطيري
7- عبدالهادي ناصر العجمي
8- هاني حسين شمس
9- محمد مساعد الدوسري
10- خالد محمد العتيبي