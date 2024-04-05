رسميا.. الإعلان عن أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي |تفاصيل

أعلنت لجنة الانتخابات الرئيسية نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي "مجلس النواب" وأسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية في الكويت.

وجاءت أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات في الـ 5 اللجان الانتخابابية، الكالتالي:

الدائرة الأولي

1- أسامة زيد الزيد

2- عبدالله جاسم المضف

3- محمد جوهر حيات

4- أحمد حاجي لاري

5- عيسى أحمد الكندري

6- باسل حسين البحراني

7- عادل جاسم الدمخي

8- خالد مرزوق العميرة

9- صالح أحمد عاشور

10- محمد مبارك العازمي

الدائرة الثانية

1- مرزوق علي الغانم

2- شعيب علي شعبان

3- عبدالوهاب عارف العيسى

4- فلاح ضاحي الهاجري

5- محمد براك المطير

6- بدر نشمي العنزي

7- نواف بهيش العازمي

8- عبدالله تركي الأنبعي

9- بدر حامد الملا

10- فهد عبدالعزيز المسعود

الدائرة الثالثة

1- عبدالكريم عبدالله الكندري

2- عبدالعزيز طارق الصقعبي

3- مهلهل خالد المضف

4- فارس سعد العتيبي

5- أحمد عبدالعزيز السعدون

6- جراح خالد الفوزان

7- مهند طلال الساير

8- أحمد نبيل الفضل

9- جنان محسن رمضان

10- حمد عادل العبيد

الدائرة الرابعة

1- شعيب شباب المويزري

2- أنور عراك الظفيري

3- عبيد محمد المطيري

4- محمد عوض المطيري

5- مبارك حمود الطشة

6- بدر سيار الشمري

7- سعد علي الرشيدي

8- فايز غنام المطيري

9- مبارك هيف الحجرف

10- محمد هايف المطيري

الدائرة الخامسة

1- فهد فلاح العازمي

2- حمدان سالم العازمي

3- متعب ناصر السهلي

4- سعود عبدالعزيز الهاجري

5- بدر زايد العازمي

6- ماجد مساعد المطيري

7- عبدالهادي ناصر العجمي

8- هاني حسين شمس

9- محمد مساعد الدوسري

10- خالد محمد العتيبي