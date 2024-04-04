الكويت.. وزير العدل: لجان الاقتراع مفتوحة أثناء الإفطار

وجه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي فيصل الغريب رسالة لمواطنيه قائلا : «نحث الشعب الكويتي على المشاركة في العملية الانتخابية، خصوصاً أن الأمير أشار في كلمته السامية بالعشر الأواخر من رمضان إلى المشاركة وحسن اختيار المرشح ونبذ الخلافات ورص الوحدة الوطنية التي هي نبراس لنا وهي تماسك الشعب الكويتي».



وقال في تصريحات له «العملية الانتخابية مستمرة حتى اثناء وقت الإفطار، والإجراءات المتبعة كفيلة بنجاح هذا العرس الديموقراطي».

وأكد على عدم إدخال أي شخص بعد انقضاء الوقت المحدد للتصويت.

كما لفت إلى وجود لجان في جميع مراكز الاقتراع لتلقي الشكاوى، كما أن هواتف رؤساء اللجان مفتوحة لأي اتصال أو أي طارئ سواء كان من السلطة القضائية أو الناخبين.

