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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1200 حالة إشغال طريق للمحال والمطاعم والمقاهي بالجيزة

رفع الإشغالات والتعديات
رفع الإشغالات والتعديات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين علي الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق وذلك علي مدار اليوم سواء قبل ابو بعد الافطار خلال شهر رمضان المبارك. 
وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة  بقطاع حدائق الاهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق .
وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الاهرام بالإضافة الى غلق وتشميع عدداً من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم علي الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين علي مدار اليوم.
كما نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبه الاهرام شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية والجيش ساهمت في تحسين حالة النظافة.
بالإضافة الى انه تم ضبط وإزالة حالات بناء مخالفة في المهد حيث تم فك شده خشبيه وازالة حوائط مخالفه بالعقار رقم ٦٠ ن وكذلك إزالة حوائط مخالفه بالعقار رقم ٤٩ه‍  وازالة حوائط مخالفه بالعقار رقم ١٧٨ ه‍  وقد تم مصادرة جميع المعدات المستخدمة فى المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. 
وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين .

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