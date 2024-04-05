تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيمبا التنزاني

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على القائمة التي سيخوض بها لقاء سيمبا التنزاني في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي سيُقام اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

من المتوقع أن يعتمد كولر على نفس التشكيلة التي لعبت في لقاء الذهاب أمام سيمبا في دار السلام، دون إدخال أي تغييرات.

وتشير التوقعات إلى أن تكون التشكيلة المتوقعة كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

- خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

- خط الهجوم: حسين الشحات، أنتوني موديست، بيرسي تاو.

ويستعد الأهلي لاستقبال سيمبا التنزاني في لقاء الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلي لحسم المباراة للتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.