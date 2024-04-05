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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: 13.4 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية لتلبية احتياجات المواطنين

اسطوانات الغاز
اسطوانات الغاز

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالمتابعه اليومية لمنظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز والتأكد من توافر  الكميات التي تلبي احتياجات المواطنين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة .
 

وشدد المحافظ علي مراقبة انتظام العمل بمستودعات البوتاجاز والتأكد من وصول الدعم لمستحقية والتعامل الحازم حيال اي مخالفات يتم ضبطها لضمان سريان منظومة العمل . 


واطلع محافظ الجيزة علي تقرير مديرية التموين والخاص بتوزيع اسطوانات البوتاجاز الإضافية بعدد من المراكز لتلبية احتياجات المواطنين حيث تم الدفع بحوالي ١٣ الف و ٤٠٠ اسطوانات بوتاجاز بمراكز ومدن أوسيم ومنشاة القناطر والصف وأطفيح وأبو النمرس وكرداسة والعياط ومدينة اكتوبر بإجمالي حوالي ٢٠ نقلة بسيارات توزيع اسطوانات البوتاجاز وذلك لتغطية كافة القطاعات بالمراكز والمدن . 


وشملت الجهود تخصيص ١٦٠٠ اسطوانه بوتاجاز لتوزيعها علي البؤر الساخنة في حال الاحتياج اليها موزعه علي عدد ٨ سيارات حمولة ٢٠٠ اسطوانة . 


وتابع المحافظ جهود التعامل مع مخالفات المستودعات حيث تم تحرير محضر جنح تصرف في ٤٠٠ أسطوانة بوتاجاز للمستودعات  .


ووجه المحافظ مديرية التموين بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارات التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمراكز والمدن والتأكد من وجود المخزون الكافي للتسهيل علي المواطنين .

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