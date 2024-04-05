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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| هشام ماجد يرد على اتهامه بسرقة فيلمه الجديد.. ومصطفى شعبان يعود للسينما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

مكتوب من سنتين ونص .. هشام ماجد يرد على اقتباس فيلمه الجديد من "باربي"

 

حل الفنان هشام ماجد ضيفا على الإعلامية سارة الدندراوي ضمن حلقات برنامجها الشهير تفاعلكم.

وتحدثت سارة مع هشام عن فيلمه الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة واتهام البعض بتشابه القصة مع فيلم باربي.

وقال هشام أن الناس ربطت بين فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة وباربي بسبب فستان هنا الزاهد والذى ظهرت به فى برومو الفيلم ويشبه إلى حد كبير فستان باربي.
 

بعد نجاح المعلم.. مصطفى شعبان يعود للسينما بعد غياب 14 عاما

 

أكد الفنان مصطفى شعبان أنه يستعد خلال الفترة القادمة التفرغ لمشروعه السينمائى القادم.

وقال مصطفى شعبان فى حواره مع et بالعربي، أن هناك مشروع فيلم سينمائى سوف يخوض تجربته بعد غياب 14 عام عن السينما ورفض مصطفى الإفصاح عن أى تفاصيل تخص المشروع إلا بعد بدء تصويره بعد العيد.


وعن مشروع فيلم حتى لا يطير الدخان أكد مصطفى شعبان أن المشروع لازال قائم ولكن انشغل بسبب تصوير مسلسل المعلم وأيضا المؤلف مدحت العدل انشغل بسبب الموسم الرمضاني.
 

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

 

بخطوات ثانية استطاعت جيهان الشماشرجي إثبات وجودها على الساحة الفنية، وخاصة الدراما التلفزيونية، وتشارك في رمضان هذا العام بأكثر من عمل.

تنوع آداء جيهان الشماشرجي بين مسلسلات جودر وكامل العدد، والحشاشين فيما بعد، وتحدثت في حوار خاص مع موقع صدى البلد عن اختياراتها ونجاح أعمالها الأخيرة. 

 

مروة عبد المنعم: شخصية ريكو في بقينا اتنين تشبه أغلب الزوجات

 

تقدم الفنانة مروة عبد المنعم شخصية "ريكو" ضمن أحداث مسلسل "بقينا اتنين" الذي يعرض حصريا على قنوات cbc و cbc دراما ومنصة watch it، ولاقت شخصية "ريكو" ردود فعل إيجابية من الجمهور

وحول الشخصية، قالت مروة عبد المنعم في تصريحات صحفية، أنها سعيدة جدا بردود الفعل عليها حتى الآن، مؤكدة أنها تحمست للمشاركة في مسلسل"بقينا اتنين" لعدة أسباب أولها فكرة المسلسل التي تناقش قضية اجتماعية مهمة جدا والسيناريو الجيد.

 

مي كساب: أعاني بسبب تصوير العتاولة في بيروت ويوميا أبكي

 

قال الفنانة مي كساب إنها تعاني بسبب ارتباطها بتصوير مشاهد العتاولة فى بيروت وهو ما جعلها بعيدة عن أسرتها منذ فترة طويلة.

 

وأضافت مي كساب خلال لقاء مع الإعلامية سارة الدندراوي، أنها تعاني منذ اليوم الأول فى بيروت بسبب ابتعادها عن أولادها، قائلة: فى عياط جماعي كل يوم بسبب انهم وحشوني ونفسى أقعد معاهم بس إن شاء الله هانت، النهاردة آخر يوم تصوير".

وكشفت مي كساب خلال لقائها عن تفاصيل شخصية عائشة والتى تجسدها فى المسلسل، قائلة إنها من أصعب الشخصيات التى قدمتها على الشاشة لكونها شخصية متلونة و"مختلة".
 

أسود يوم فى السنة.. إلهام شاهين تكشف سر كرهها ليوم 4 إبريل

 

 

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سر كرهها ليوم 4 من شهر إبريل من كل عام وهو اليوم الذى توفيت فيه والدتها وتحرص على قضاءه بشكل سنوى فى المقابر.

وأكدت إلهام أن هذا العام كان مختلفا  حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: عادة يكون يوم 4 أبريل أسود يوم فى السنة، و عادة أقضيه فى المقابر عند أمى، هو ذكرى وفاة أمي الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة يارب، و لكن هذه السنة كان مختلف، بعد زيارة أمى ذهبت للإفطار مع 200 طفل و طفلة من الأيتام .

 

هشام ماجد مصطفى شعبان جيهان الشماشرجى مروة عبد المنعم مي كساب

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