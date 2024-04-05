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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك السابق يقترب من الدوري السعودي

جروس
جروس

أعلن نادي الطائي السعودي عن بدء مفاوضات مع المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي سبق له تدريب الزمالك، لقيادة الفريق في المباريات المتبقية من الدوري السعودي.

ووفقًا لصحيفة عكاظ السعودية، فإن نادي الطائي قد اختار جروس لتولي المهمة الصعبة والحرجة لإنقاذ الفريق من الهبوط.

يحتل الطائي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، ويعتبر هذا المركز آخر مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر موقع البقاء في الدوري.

وتبتعد نقاط الطائي عن المركز الخامس عشر بفارق نقطتين، ويتساوى مع فريق أبها المحتل للمركز السابع عشر في جدول الترتيب.

ولم توضح الصحيفة موقف جروس بعد من العرض، سواء كانت المفاوضات إيجابية أم سلبية.

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