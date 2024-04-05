جثمان القائد في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي يصل أصفهان

وصلت الطائرة التي تنقل جثمان القائد في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي إلى مطار الشهيد بهشتي في أصفهان ليتم دفن الجثمان في مقبرة شهداء أصفهان بجوار الشهيد حسين خرّازي والشهيد ردانی‌پور .

وكان رئيس لجنة الانتفاضة والقدس رمضان شريف أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم تشييع شهداء العدوان الإرهابي على القنصلية الإيرانية في يوم القدس العالمي بطهران ومن ثم سيتم إرسال جثامين الشهداء إلى مسقط رأسهم ليواروا الثرى.

وأضاف: ستقام يوم السبت مراسم تشييع الشهيد العميد محمد رضا زاهدي في أصفهان.

نبذة عن العميد الشهيد محمد رضا زاهدي الذي استشهد اثر الاعتداء الصهيوني على القنصلية الايرانية في سوريا

ولد العميد محمد رضا زاهدي في 11 نوفمبر 1960 في أصفها، وكان أحد القادة المتوسطين في الحرس الثوري أثناء الحرب المفروضة وقاد لواء قمر بني هاشم 44 من عام 1983 إلى 1986.

كان قائداً للفرقة الرابعة عشرة للإمام الحسين (ع)

كان زاهدي قائداً للقوات البرية في الحرس الثوري الإسلامي بين عامي 2004 و2007.

ومن عام 2005 إلى 2006، أصبح أيضًا قائد قاعدة ثار الله، ومن عام 2016 إلى 2019، كان أيضًا نائبًا لعمليات الحرس الثوري الإسلامي.

وعمل سردار زاهدي في فيلق القدس من عام 2007 إلى عام 2015 وكان قائد قوة القدس في سوريا ولبنان.

