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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قلع الحجر الحلقة 26 .. ابنة عبد العزيز مخيون فى المستشفى

قلع الحجر
قلع الحجر

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 26 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تنتقل كريمان ابنة حرازى "عبد العزيز مخيون" الى المستشفى بعد أن قام بضربها شقيقها عبد الحى "عمر محمد رياض" وتتعرض لعديد من الإصابات البالغة فى أماكن متفرقة بجسدها.

بينما يقوم ابن فرماوى "محمد رياض" بالتوجه إلى الشاب الذى وقعت فى حبه كريمان ويقوم بإطلاق الرصاص عليه بينما يحاول فرماوى إخفاء ابنه قبل أن يقع فردية فى يد عائلة الشواكيش أو الشرطة.

ويواجه حرازى العمدة فرماوى بكل جرائمه وما تسبب فيه من حالة احتقان بين عائلتى العمامرة والشواكيش وأصبح الثأر المسيطر بينهما.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة. 

عبد العزيز مخيون عمر محمد رياض قلع الحجر لقاء سويدان مسلسل قلع الحجر محمد رياض

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