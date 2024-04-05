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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي عائلات رهائن مواطني واشنطن في البيت الأبيض

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

يعتزم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اللقاء بأقارب بعض الرهائن الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين في غزة في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة لتايمز أوف إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع  غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

ومن المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المباحثات بين الطرفين في القاهرة بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، نهاية الأسبوع المقبل بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

ويأتي قرار عقد هذه المحادثات بعد مكالمة هاتفية محورية بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس. 

وخلال المكالمة، حث الرئيس بايدن نتنياهو على تمكين مفاوضيه من التوصل بسرعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا على الحاجة الملحة للسلام في المنطقة المحاصرة.

وتتوقف الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، حيث يسعى المفاوضون جاهدين للتوسط في وقف الأعمال العدائية لمدة ستة أسابيع في مقابل إطلاق سراح الأسرى المرضى والمسنين والجرحى. ومع ذلك، فإن التقدم في التوصل إلى اتفاق قد أعاقته تحديات مختلفة في الأسابيع الأخيرة.

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