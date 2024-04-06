عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خلي بالك .. 5 أخطاء تمنعك من خسارة الوزن

فقدان الوزن
فقدان الوزن

كشف أحد الخبراء عن بعض المخاطر الشائعة التي يواجهها العديد من الأشخاص عند محاولة التخلص من الدهون.

ووفقا لموقع اكسبرس، قال الخبراء أن أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها هو التركيز كثيرًا على الرقم الموجود على الميزان، لأنه ليس انعكاسًا دقيقًا لتقدم لياقتك البدنية ويمكن أن يؤدي إلى الإحباط على الرغم من أنك تفعل كل شيء بشكل صحيح.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 6 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

txt

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 4 أبريل 2024: يوم مليء بالمفاجآت

أخطاء عند خسارة الوزن

شارك الخبراء أيضًا 5 أخطاء أخرى يرتكبها الأشخاص غالبًا عند محاولة إنقاص الوزن.

تفادى وجبات

يلجأ الأشخاص الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية أحيانًا إلى تخطي وجبات الطعام، حيث يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام خلال وجبتهم التالية وتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، كما أن تخطي الوجبات يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

عدم أخذ أيام راحة كافية

وحذر الخبراء من أنه على الرغم من أن ممارسة الرياضة جزء مهم من رحلة اللياقة البدنية، إلا أن المبالغة فيها يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

الحمية الغذائية القاسية

يمكن أن تساعدك الأنظمة الغذائية القاسية على فقدان الوزن بسرعة، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

تجنب رفع الأثقال

على الرغم من أن تمارين القلب قد تحرق المزيد من السعرات الحرارية في كل جلسة، إلا أن رفع الأثقال يعد أمرًا رائعًا لفقدان الوزن لأنه يساعد على زيادة كمية السعرات الحرارية المحروقة أثناء الراحة.

عدم شرب كمية كافية من الماء

إن الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية لعملية التمثيل الغذائي الأمثل وفقدان الوزن. 

انقاص الوزن خسارة الوزن عملية التمثيل الغذائي فقدان الوزن فقدان الوزن بسرعة ممارسة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن عيد الفطر

ملهوش علاج.. تحذير عاجل من فيروس يصيب الأطفال والكبار

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 6 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 4 أبريل 2024: يوم مليء بالمفاجآت

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 4 أبريل 2024: تحديات غير متوقعة

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 4 أبريل 2024: تقدير في العمل

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 4 أبريل 2024: عمل جديد

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 4 أبريل 2024: نفقات غير متوقعة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 4 أبريل 2024: تلفت انتباه شخص ما

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 4 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

ترشيحاتنا

لإعلان موعد عيد الفطر.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال بعد غد

الصحة في غزة: 33137 شهيدا و75815 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

لإعلان موعد بداية عيد الفطر المبارك.. بيان عاجل من دار الإفتاء

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

الحرس الثوري الإيراني يؤكد تلبيته المطالب الشعبية بمحاسبة الكيان الصهيوني

بحضور علي عبدالعال وزكريا عزمي.. تشييع جنازة أحمد فتحي سرور| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

عباءة أنيقة .. درة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية .. شاهد

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ