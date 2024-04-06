خلي بالك .. 5 أخطاء تمنعك من خسارة الوزن

كشف أحد الخبراء عن بعض المخاطر الشائعة التي يواجهها العديد من الأشخاص عند محاولة التخلص من الدهون.

ووفقا لموقع اكسبرس، قال الخبراء أن أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها هو التركيز كثيرًا على الرقم الموجود على الميزان، لأنه ليس انعكاسًا دقيقًا لتقدم لياقتك البدنية ويمكن أن يؤدي إلى الإحباط على الرغم من أنك تفعل كل شيء بشكل صحيح.

أخطاء عند خسارة الوزن

شارك الخبراء أيضًا 5 أخطاء أخرى يرتكبها الأشخاص غالبًا عند محاولة إنقاص الوزن.

تفادى وجبات

يلجأ الأشخاص الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية أحيانًا إلى تخطي وجبات الطعام، حيث يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام خلال وجبتهم التالية وتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، كما أن تخطي الوجبات يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

عدم أخذ أيام راحة كافية

وحذر الخبراء من أنه على الرغم من أن ممارسة الرياضة جزء مهم من رحلة اللياقة البدنية، إلا أن المبالغة فيها يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

الحمية الغذائية القاسية

يمكن أن تساعدك الأنظمة الغذائية القاسية على فقدان الوزن بسرعة، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

تجنب رفع الأثقال

على الرغم من أن تمارين القلب قد تحرق المزيد من السعرات الحرارية في كل جلسة، إلا أن رفع الأثقال يعد أمرًا رائعًا لفقدان الوزن لأنه يساعد على زيادة كمية السعرات الحرارية المحروقة أثناء الراحة.

عدم شرب كمية كافية من الماء

إن الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية لعملية التمثيل الغذائي الأمثل وفقدان الوزن.