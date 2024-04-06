محافظة الجيزة تكثف جهود رقابة ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع المتداولة

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسؤولي الجهات المعنية برقابة الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتداول السلع بتكثيف جهودها بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة مايتم تداوله بنطاق المحافظة وضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.



وأشار محافظ الجيزة أن الإجراءات تأتى ضمن إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك ومايصاحبه من إقبال المواطنين على شراء إحتياجاتهم خلال عطلة العيد من الأسواق.



وفى هذا الإطار نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة فى ضبط ٢٧٤٦ حالة مخالفة بمجالات (الغش التجارى والتدليس، المطاحن والمخابز، البدالين التموينيين، المواد البترولية، الذبح خارج المجازر الحكومية، المحلات العامة).



وأوضح تقرير لمباحث التموين بأن المضبوطات شملت ١١٨٠ قضية لتجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وعدم حمل شهادة صحية و تلاعب بأوزان الخبز و إدارة مخبز بدون ترخيص ، إلى جانب ٥١ قضية لضبط ( سكر، دقيق، سمن، أرز، مكرونة، زيت طعام، ياميش، نسكافيه، عجينة حوواشى، خمور، سجائر، إسفنج مراتب، أدوات منزلية، حديد تسليح، أسمنت) متداولة بدون تراخيص مزاولة مهنة.



كما تضمنت المضبوطات ١٤٩٠ قضية لإدارة منشأت بدون ترخيص عدم الإعلان عن الأسعار و بيع بأزيد من السعر الرسمى، و٢٤ قضية ذبح خارج المجازر الحكومية وأخيرا قضية لتجميع والإستيلاء على إسطوانات بوتاجاز مدعم.

وعلى الفور تم مصادر الكميات المضبوطة والتى بلغت ١٦٤ طن و ١٨٦٠٠٠ عبوة و ٣٩٦ لتر فى حالات المخالفة المذكورة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.