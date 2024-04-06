عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

نهال عنبر
نهال عنبر

وجهت الفنانة نهال عنبر رسالة شكر إلى المخرج هاني خليفة بعد نجاح مسلسل “بدون سابق إنذار” ، الذى يشارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الحالي.

ونشرت الفنانة نهال عنبر صورة تجمعها بالمخرج هاني خليفة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت معلقة: "المخرج الكبير هاني خليفة مخرج مسلسل " بدون سابق انذار “ الف الف مبرووووك ع نجاح المسلسل النجاح الكبير ده وسعيدة بالعمل معاك جدا و شخصية الام واللوك اللي انت رسمتهولي ويارب يتم المسلسل ع خير .. شرفت بالعمل معاك وكل سنة وانت طيب و رمضان كريم ”.

txt

نهال عنبر: دوري في مسلسل بدون سابق إنذار» مختلف وجديد| خاص

txt

محمد علي رزق: كنت بذاكر شخصية مصطفى ضرغام كل يوم بالساعات|خاص

وفى وقت لاحق، أعربت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “بدون سابق إنذار” .

وقالت نهال عنبر فى تصريح لموقع “صدي البلد”: أنها تقدم دور والدة آسر ياسين، وأن فكرة المسلسل نالت إعجابها منذ قراءة الورق، لافتة إلى أن العمل سيحمل العديد من الأحداث.

وأضافت نهال عنبر، أن هذه ليست المرة الأولي للتعاون مع الفنان آسر ياسين، وأن العمل مع المخرج هاني خليفة أيضًا مميز دائمًا.

وعن انتشار المسلسلات ذات الـ15 حلقة ضمن الموسم الرمضاني 2024؛، قالت الفنانة نهال عنبر إن الجمهور يميل أكثر للمسلسلات القصيرة ، وأن عدد الحلقات يعتمد على فكرة وسيناريو المسلسل.

ويعرض مسلسل “بدون سابق إنذار ” على قنوات Dmc : 6:30 PM Dmc drama : 8:00 PM
Watchit : 6:30 PM، وART Hekayat : 6:30 PM.

والمسلسل من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة  النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش -  بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

وأطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الأغنية الخاصة بالعمل التي حملت صوت النجم أحمد سعد وهي بعنوان “مالناش غير بعضنا”، كلمات امير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق انذار المخرج هاني خليفة مسلسلات رمضان 2024 كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

الخنافس تغطي شوارع السعودية وتهدد صحة البشر

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

موضوعات متعلقة

مسلسل صدفة الحلقة 26 .. وزير التربية والتعليم يستجيب لمطالب ريهام حجاج

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 26 .. القبض على خالد النبوي

مسلسل جودر الحلقة11 .. أحمد بدير يخطط لفتح ياسر جلال الكهف

محمد علي رزق: كنت بذاكر شخصية مصطفى ضرغام كل يوم بالساعات|خاص

حسن الرداد يكشف عن أحدث أعماله السينمائية خلال الفترة المقبلة

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

حمادة هلال : مكنتش عارف تفاصيل مقلب رامز جلال

ترشيحاتنا

مع انتشار الأمراض.. الصحة العالمية تدعو لحماية المرافق الصحية المتبقية بغزة

قطاع البيئة فى مصر يشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

مهاجم ليفربول يتوقع فوز فريقه بلقب الدوري الانجليزي لهذا السبب

دعاء ليلة القدر مستجاب.. إليك كلمات وردت عن سيدنا النبي

بحضور الرئيس.. بدء توافد ممثلي مختلف طوائف المجتمع لحفل إفطار الأسرة المصرية

راتب خيالي| الكشف عن عرض أهلي جدة للاعب ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

إطلالة غير متوقعة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

قفطان أسود أنيق.. سوسن بدر تستعرض جمالها ورشاقتها.. شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ