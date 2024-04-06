البنك المركزي:9.9 تريليون جنيه حجم الودائع في أكتوبر الماضي

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.9 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.87 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 1.88 تريليون جنيه في أغسطس السابق.

ووصلت جملة الودائع الحكومية بالنقد الأجنبي نحو 302.322 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 299.24 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 299.45 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت الودائع غير الحكومية في أكتوبر الماضي نحو 7.724 تريليون جنيه مقابل 7.62 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 7.54 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 6.12 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 6.01 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 5.94 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وصلت ودائع القطاع العام ضمن الودائع غير الحكومية نحو 156 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 153.05 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 150.1 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وصلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلي 1.134 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.1تريليون جنيه في سبتمبر ومقارنة بـ 1.02تريليون جنيه في أغسطس 2023.