إطلالة بسيطة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها صورا جديدة لها رفقة صديقتها وذلك عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وظهرت فيها بإطلالة بسيطة.

وتألقت هنا الزاهد، مرتدية تي شيرت بسيط باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا الزاهد