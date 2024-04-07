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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً لعيد الفطر.. وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات على الأسواق بالجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي إستعدادات مديرية الطب البيطري لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وتقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر مع تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم  وتزويدها بالأختام و المادة السرية و أدوات النظافة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها والخاصة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء . 


وأكد المحافظ، أن هناك رقابة مكثفة على كافة الأسواق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، حيث يتم تمشيطها لضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية؛ استعداداً لعيد الفطر المبارك مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 


وشدد محافظ الجيزة علي مدير مديرية الطب البيطرى  بضرورة تكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والمرور على محلات الجزارة و المحال العامة و اسواق بيع الاسماك المملحة و المدخنة والثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة لضمان سلامتها للاستهلاك الادمي حفاظاً على سلامة المواطنين.


وكلف المحافظ هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة  وتجهيز حملات مركزية مكونة من عمال  ومعدات للدفع بهم بمختلف القطاعات مع استمرار أعمال النظافة العامة بنظام الورديات علي مدار اليوم ورفع كفاءة دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات ومحيط كل منها، وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات المناولة الوراق والمريوطية.

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