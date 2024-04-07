إذا كان لديك ذرة من الوطنية فاستقيل.. رئيس الموساد يهاجم نتنياهو بشدة

سبب منع عودة الأسرى

اتهم رئيس الموساد السابق داني ياتوم والرئيس السابق لقيادة القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنع عودة الأسرى من غزة خلال احتجاج بالقرب من منزل نتنياهو في قيسارية، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

قال ياتوم: "لقد دمرتم وحدتنا، التي كانت الفرصة الوحيدة للنجاح إذا كان لديك ذرة من الوطنية، فاستقيل".

وصرخ أحد مئات المتظاهرين المتجمعين في قيسارية: “لن يستقيل، لكننا سنطرده!”، ليجيب ياتوم: «بالموافقة».

كما قال جي تسور، وهو لواء احتياط والرئيس السابق لقيادة القوات البرية في جيش الدفاع الإسرائيلي أن الامر صعب للغاية.

واتهم نتنياهو بـ”سحق إسرائيل و شعبها” وقال مخاطبا نتنياهو إن دماء الرهائن في غزة "على أيديكم".

كما اتهم تسور نتنياهو بـ”بدء صراع مع الولايات المتحدة والعالم”، وهو ما يقول إنه “يعطي هدية ضخمة لإيران وحزب الله”.