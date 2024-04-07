انخفاض كبير في الأسواق.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد عيد الفطر| تعرف على الأسعار الجديدة

شهدت أسعار السلع في الأسواق خلال هذه الأيام انخفاض ملحوظ في الأسعار نتيجة الجهود المكثفة للحكومة لتسهيل وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري وبأقل الأسعار.

السلع

انخفاض في أسعار السلع

وفي هذا الصدد، كشف ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، موقف أسعار السلع بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن أسعار مثل السكر والأرز والزيت ستنخفض بعد العيد بنسبة 30% في وحاليا هناك أسعار انخفضت من 15 لـ 20% وخاصة في الزيوت والألبان والأرز وبعض السلع الاستراتيجية.

وقال ناصر ـ خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، إن سعر السكر في السلاسل التجارية حاليا 27 جنيها، وأسعار الزيوت انخفضت 22% بواقع 50 لـ 60 جنيها والأرز من 36 لـ28 جنيها.

واكد أن هناك توجيهات من وزارة التموين بوضع كروت الخصم على المنتجات قبل وخلال الخصم، زيادة على مصادرة السلع من التجار المحتكرين أو الذين لا يضعون أسعارا على السلع.

وكيل أول وزارة التموين

أسعار السلع ستواصل التراجع

كما كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن المنتجين والسلاسل التجارية، خفضوا أسعار العديد من السلع، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، مضيفا أن الأسعار بدأت في التراجع.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك عددا من السلع انخفضت أسعارها في الأسواق، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25% والمكرونة والدقيق 15%، لافتا إلى أنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري، مضيفا أن أسعار السلع ستواصل التراجع خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة انخفاض الأسعار على السلع الغذائية.

الدكتور علاء عز

انخفاض الأرز والسكر والدقيق وزيت

وشهدت أسعار السلع الغذائية، اليوم الأحد 7 أبريل 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث انخفضت أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق وزيت عباد الشمس والمكرونة والعدس وزيت الذرة .

وبحسب آخر تحديث لـ “بوابة الأسعار المحلية والعالمية” التابعة لمجلس الوزراء، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار السلع الأساسية اليوم 7 أبريل 2024، التي جاءت كالتالي:

شهد سعر كيلو الأرز المعبأ، اليوم 7 أبريل 2024 ، بداية التعاملات الصباحية، نحو 34.36 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الأحد 7 أبريل 2024 ، خلال التعاملات الصباحية، نحو 38.96 جنيهًا، بينما كان قد سجل أمس نحو 41.65 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفول المعبأ، بداية تعاملات، اليوم 7 أبريل 2024 ، نحو 53.79 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدقيق المعبأ، اليوم 7 أبريل 2024، نحو 28.35 جنيها للكيلو.

وانخفض أيضًا سعر لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة)، اليوم 7 أبريل 2024، وسجل نحو 89.6 جنيه، وقد سجل أمس نحو 94.55 جنيه.

ووصل سعر كيلو المكرونة المعبأة، اليوم 7 أبريل 2024، في التعاملات الصباحية إلى 30.20 جنيه.

وانخفض سعر كيلو العدس المعبأ صحيح، اليوم 7-4-2024، وسجل نحو 60.73 جنيه، وسجل سعر كيلو العدس أمس نحو 68.82 جنيه.

وانخفض سعر لتر زيت الذرة، اليوم 7 أبريل 2024 ، وسجل نحو 116.51 جنيه، بينما أمس وصل إلى 123.19 جنيه.