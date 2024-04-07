عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

انخفاض كبير في الأسواق.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد عيد الفطر| تعرف على الأسعار الجديدة

السلع
السلع

شهدت أسعار السلع في الأسواق خلال هذه الأيام انخفاض ملحوظ في الأسعار نتيجة الجهود المكثفة للحكومة لتسهيل وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري وبأقل الأسعار.

السلع 

انخفاض في أسعار السلع 

وفي هذا الصدد، كشف ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، موقف أسعار السلع بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن أسعار مثل السكر والأرز والزيت ستنخفض بعد العيد بنسبة 30% في وحاليا هناك أسعار انخفضت من 15 لـ 20% وخاصة في الزيوت والألبان والأرز وبعض السلع الاستراتيجية.

txt

شوادر وسرادقات «كلنا واحد» تشهد إقبالاً مكثفاً لشراء السلع المتنوعة بأسعار مخفضة

txt

أبرزها السكر والأرز.. التموين تكشف تفاصيل هامة عن انخفاض أسعار السلع بعد العيد

وقال ناصر ـ خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، إن سعر السكر في السلاسل التجارية حاليا 27 جنيها، وأسعار الزيوت انخفضت 22% بواقع 50 لـ 60 جنيها والأرز من 36 لـ28 جنيها.

واكد أن هناك توجيهات من وزارة التموين بوضع كروت الخصم على المنتجات قبل وخلال الخصم، زيادة على مصادرة السلع من التجار المحتكرين أو الذين لا يضعون أسعارا على السلع.

 وكيل أول وزارة التموين

أسعار السلع ستواصل التراجع 

كما كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن المنتجين والسلاسل التجارية، خفضوا أسعار العديد من السلع، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، مضيفا أن الأسعار بدأت في التراجع.

txt

الجهود لا تتوقف.. توفير السلع الأساسية هدف أساسي لكل الوزارات المعنية

txt

بعد قرار الحكومة الأخير| رادار لـ رصد السلع والأسعار وهذه عقوبات المخالفين

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك عددا من السلع انخفضت أسعارها في الأسواق، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25% والمكرونة والدقيق 15%، لافتا إلى أنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري، مضيفا أن أسعار السلع ستواصل التراجع خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة انخفاض الأسعار على السلع الغذائية.

 الدكتور علاء عز

انخفاض الأرز والسكر والدقيق وزيت

وشهدت أسعار السلع الغذائية، اليوم الأحد 7 أبريل 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث انخفضت أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق وزيت عباد الشمس والمكرونة والعدس وزيت الذرة .

وبحسب آخر تحديث لـ “بوابة الأسعار المحلية والعالمية” التابعة لمجلس الوزراء، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار السلع الأساسية اليوم 7 أبريل 2024، التي جاءت كالتالي:

  • شهد سعر كيلو الأرز المعبأ، اليوم 7 أبريل 2024 ، بداية التعاملات الصباحية، نحو 34.36 جنيه.
  • كما انخفض سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الأحد 7 أبريل 2024 ، خلال التعاملات الصباحية، نحو 38.96 جنيهًا، بينما كان قد سجل أمس نحو 41.65 جنيهًا للكيلو.
  • وسجل سعر كيلو الفول المعبأ، بداية تعاملات، اليوم 7  أبريل 2024  ، نحو 53.79  جنيها للكيلو.
  • وسجل سعر كيلو الدقيق المعبأ، اليوم 7 أبريل 2024، نحو 28.35 جنيها للكيلو.
  • وانخفض أيضًا سعر لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة)، اليوم 7 أبريل 2024، وسجل نحو 89.6 جنيه، وقد سجل أمس نحو 94.55 جنيه.
  • ووصل سعر كيلو المكرونة المعبأة، اليوم 7  أبريل 2024، في التعاملات الصباحية إلى 30.20 جنيه.
  • وانخفض سعر كيلو العدس المعبأ صحيح، اليوم 7-4-2024، وسجل نحو 60.73 جنيه، وسجل سعر كيلو العدس أمس نحو 68.82 جنيه.
  • وانخفض سعر لتر زيت الذرة، اليوم 7  أبريل 2024 ، وسجل نحو 116.51 جنيه، بينما أمس وصل إلى 123.19 جنيه.
السلع 
السلع اسعار السلع التموين السكر الأرز الزيت اسعار السلع الغذائية مجلس الوزراء أسعار السلع الأساسية اليوم 7 أبريل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

اهدى يا شيخ متتعفرتش.. تفاصيل هجوم مُصلٍ على إمام مسجد

توقعات بتراجعه لـ41 جنيها| مفاجأة بسعر الدولار الآن بعد قفزة الاحتياطي

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

موضوعات متعلقة

شوادر وسرادقات «كلنا واحد» تشهد إقبالاً مكثفاً لشراء السلع المتنوعة بأسعار مخفضة

أبرزها السكر والأرز.. التموين تكشف تفاصيل هامة عن انخفاض أسعار السلع بعد العيد

الجهود لا تتوقف.. توفير السلع الأساسية هدف أساسي لكل الوزارات المعنية

استعدادا لعيد الفطر.. محافظ أسيوط: توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة بالمراكز والأحياء

ترشيحاتنا

إعلام عبري يعترف بفشل توقعات الاحتلال من معارك خان يونس

علي جمعة: سيدنا النبي هيشفع لكل البشرية حتى غير المسلمين

ما علاقة الخمر؟ أكبر معمر بالعالم يكشف سرا خطيرا

حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار.. مباحثات بين شكري ونظيره النرويجي حول غزة

مفتي الجمهورية يَستقبل وفدًا رفيع المستوى من رئاسة الكنيسة الأسقفية للتهنئة بعيد الفطر

7 لاعبين.. غيابات الأهلي أمام إنبي في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كحك العيد؟

روجينا تؤدى مناسك العمرة مع زوجها وابنتها.. صور

طريقة عمل الترمس الحلو

فيديو

الأرصاد توضح حقيقة ضرب العاصفة «نهال» مصر.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الريفية|فيديو

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

الذهب يصعد بسرعة الصاروخ .. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد خلافاتهما.. هل تعود بوسي لطليقها هشام ربيع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ