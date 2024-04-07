بدون مكياج.. أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة كجوال.. شاهد

شاركت الفنانة اسماء جلال، متابعيها صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت اسماء جلال، مرتديه بنطال كاجوال واسع باللون الزيتي، ونسقت معه توب دون أكمام باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت اسماء جلال، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت اسماء جلال، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور اسماء جلال