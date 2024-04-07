فستان جريء.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت المطربة نوال الزغبي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت نوال الزغبي، مرتديه فستان قصير باللون الاسود والذهبي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نوال الزغبي، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نوال الزغبي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نوال الزغبي