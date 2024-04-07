وزير الزراعة يبحث كيفية الاستفادة من البحث العلمى فى مكافحة الآفات

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية، بحضور الدكتور محمود هاشم أستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى.

وأكد القصير خلال الاجتماع أن الوزارة ترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وذلك للاستفادة بمخرحات البحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة.



وقال إن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية وللباحثين المتميزين، مضيفا أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية خاصة من الأرض الصالحة للزراعة وكذلك المياه فإن البحث العلمى هو الحل السحرى لمواجهة التحديات والأزمات وتعظيم أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائى.

ووجه القصير بضرورة تسهيل الإجراءات للاستفادة من البحوث التطبيقية خاصة في مجال تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور والمبيدات واللقاحات مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة حفاظا على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن مصر تحتاج الى تعاون وتضافر جهود كل أبنائها الباحثين سواء من الوزارة أو الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة.

من ناحيته استعرض د محمود هاشم

استاذ علوم الليزر جميع ابحاثه في مجال تحويل الطاقة الضوئية إلى

طاقه كيميائية وإمكانية الاستفادة بها في مكافحة الآفات الزراعية حيث يمتلك 4 براءات اختراع بنتائج تطبيقات حقلية لمكافحة الحشرات و الآفات الزراعية مسجلة في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمى فى مصر .

كما تم مناقشته في آفاق وتحديات تطبيق البحث الذي توصل اليه بشأن مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال استخدام أشعة الشمس ومستخلصات الكلوروفيل النباتية.

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة، بتشكيل مجموعات عمل للوصول الي نتائج تطبيقية للبحث في مجال مكافحة الآفات الحشرية كما وجه بسرعة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والفنية والتجارب المطلوبة لتسجيل المبيد والتأكد من فاعليته ونتائجه قبل تسجيله.

حضر الاجتماع د محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة ود شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري ود أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور محسن ابو رحاب القائم بعمل مدير معهد أمراض النباتات والدكتور طارق الطيب أستاذ البيولوجيا الضوئية بالمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.