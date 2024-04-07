شاهد عيان يروي تفاصيل حريق مائدة مسجد السلطان أبو العلا.. فيديو

روى أحد شهود العيان تفاصيل الحريق الذى نشب أمس فى مائدة إفطار بجوار مسجد ابو العلا فى حى بولاق بوسط القاهرة.

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وقال شاهد العيان إنه أثناء تحضير وجبات الإفطار بعد أذان الظهر اشتعلت النار فى أنبوبة مما أدى لاشتعال النار بسرعة فى باقى الفرش.

وأكد شاهد العيان أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بشرية.





نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد السلطان أبو العلا في بولاق .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد السلطان أبو العلا في بولاق .

علي الفور تم توجيه قوات الإطفاء وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد لمسجد السلطان أبو العلا ، دون إصابات ، وجاري تحرير محضر والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.