الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

تهنئة عيد الفطر

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الاثنين،"إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث اليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالي أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات..أتمني لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار..وكل عام وأنتم بخير..عيد سعيد".