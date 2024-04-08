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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. الكويت تقرر إيقاف مسلسل أيتن عامر.. ياسمين صبري من دون مكياج في رحيل

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

طرح فيلم "فوي فوي فوي" على شاهد في هذا التوقيت

كشفت منصة شاهد vip عن موعد طرح فيلم “ فوي فوي فوي " ، والذي يقوم ببطولته كل من محمد فراج ونيللي كريم. 

ومن المقرر عرض فيلم “ فوي فوي فوي ” يوم 16 إبريل، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك. 

 

تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل البيت بيتي
 

يعرض الجزء الثانى من مسلسل “البيت بيتى” بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان مصطفى خاطر يوم 25 إبريل الجارى عبر منصة شاهد.

 


الكويت تقرر إيقاف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".. تفاصيل

تم إيقاف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في الكويت خلال شهر رمضان، وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن سبب هذا القرار وأكدت الوزارة أن قصة المسلسل تسيء للمجتمع الكويتي وتنتهك قيمه. 

أخبار الفن.. تصرف صادم من ياسمين عبد العزيز بشأن تصريحات العوضي وهشام ماجد يحتفل بفيلمه الجديد فى دبي

أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة نهال خلال عيد الفطر.. ورامز جلال يفضح النجوم.. تسريبات لـ"ميدو" وأحمد السقا وكزبرة


 

عارفة عبدالرسول: ياسمين صبري بشرتها رايقة ومفيهاش فسفوسة
 

كتبت الفنانة عارفة عبد الرسول عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ياسمين صبرى من كتر مااعتنت ببشرتها وبقت رايقة كده ولافيها فسفوسة ولا شعراية ولا مابقيناش مصدقين انها طبيعية...أنا كنت هناك وباقولكم طلعت من غير ميك أب خالص".

 

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