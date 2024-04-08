أخبار السيارات.. زيادة 60 ألف جنيه.. أوفر برايس جديد على أم جي 5 موديل 2024 .. خطوات بسيطة لضبط مياه الرادياتير

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المصري يشهد اقبال غير مشهود بسبب تراجع الأوفر برايس ، وبسبب تخوف المواطنين من عودة زيادات أسعار السيارات من جديد .

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن إصدارها الجديد رينو كابتشر الفيس ليفت ، وتنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر ، وتظهر كابتشر الفيس ليفت بالعديد من المميزات الحديثة ، بالإضافة الي تصميمها الانيق .

سوق السيارات المصري يشهد حالة من تراجع قيمة الأوفر برايس التي كانت يتم وضعها علي السيارات ، والتي أدت سابقا الي توقف حركة البيع والشراء داخل سوق السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، أما الآن فيوجد اقبال من المواطنين علي شراء الإصدارات الجديدة مويل 2024 ، وذلك بسبب التخفيضات التي شهدتها أسعار السيارات الرسمية .

خلال الفترة الماضية شهدت أسعار السيارات تراجعات كبيرة في قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ولكن رغم ذلك هناك الكثير من طرازات السيارات تشهد ارتفاعات بقيمة الأوفر برايس الذى يتم وضعه على السعر الرسمي للسيارات ومن ضمن هذه السيارات ام جي ٥ موديل ٢٠٢٤، وتنتمي ام جي 5 لفئة السيارات السيدان .

يعمل رادياتير السيارة علي تبريد المحرك والحفاظ عليه من ارتفاع درجات الحرارة ، وذلك لان الرادياتير يستقبل الماء من المحرك ويعمل على تبريده من خلال الهواء القادم من مقدمة السيارة أو من خلال استخدام المروحة الموجودة بين الراديتر والمحرك التي تعمل على سحب الهواء باتجاه الرادياتير قبل أن يعيد إرساله إلى المحرك مرة اخري .