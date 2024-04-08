تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن قضائها اول رمضان يمر عليها بعد طلاقها من أحمد فهمى كما تحدثت عن إمكانية مشاركتها أحمد فهمى فى أعمال فنية جديدة.

وقالت هنا الزاهد في لقاء مع برنامج et بالعربي : "لو الدور حلو ممكن أشارك احمد فهمى وهو امر طبيعى وعادى".

اما عن قضائها أول رمضان يمر عليها بعد الطلاق قالت هنا "العيلة احتضنتني جدا وانبسطوا إني بقيت معاهم، أنا حاسة أن الموضوع هادي وحلو وماما ربنا يخليهالي هي وإخواتي وحشوني وقاعدة معاهم".

وقد أعلن الفنان تامر حسني عن انضمام الفنانة هنا الزاهد لأبطال فيلمه الجديد ري ستارت والذى بدأ التحضير له منذ فترة.

ونشر تامر حسني صورة تجمعه بهنا الزاهد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: راجعينلكم تاني ان شاء الله بدم جديد جداً استنونا في ((ري ستارت))

كما تنتظر هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة " مع هشام ماجد والذى يعرض فى عيد الفطر.

واحتفل فريق عمل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بالعرض الأول للفيلم فى الامارات استعداد لعرضه فى موسم عيد الفطر

وحضر العرض الأول كل من هشام ماجد بطل العمل وهنا الزاهد ومحمد ثروت وزوجته منى بالإضافة إلى المنتج أحمد السبكي.