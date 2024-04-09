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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد إمام يكشف عن برومو فيلم اللعب مع العيال.. فيديو

محمد إمام
محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو لبرومو فيلم "اللعب مع العيال" وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد إمام : توكلنا على الله، الإعلام الأول لـ فيلم اللعب مع العيال، مع المخرج كبير شريف عرفة، مفاجأة 2024 إن شاء الله.. قريبا.

وكان حرص الفنان محمد عادل إمام على توجيه رسالة شكر للمخرج شريف عرفة بعد حديثه عنه فى أحد اللقاءات التلفزيونية.

ونشر عادل إمام جزء من حوار شريف عرفة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: كلام جميل من اعظم المخرجين .. انا عشت طول عمري بشتغل و مستني #شريف_عرفة يكلمني يقولي عاوزك في فيلم .. كان حلمي أشتغل معاه من ساعة ماكنت بحضر مع ابويا التصوير وانا صغير.

وأضاف: شكراً على كلامك عليا .. انا حقيقي اتشرفت بالشغل معاك و حسيت اني وصلت لمكانة عالية في مجالي لما اخرجت ليا فيلم  استنونا لأول مره مع بعض في فيلم اللعب مع العيال  مفاجأة 2024 إن شاء الله .

ويقدم محمد إمام مسلسل "كوبرا" بطولة مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

الفنان محمد عادل إمام الفنان محمد امام اللعب مع العيال بيومي فؤاد فيلم اللعب مع العيال محمد عادل امام

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