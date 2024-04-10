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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة تحضير البيتيفور بوصفة سريعة

بتيفور
بتيفور

شاركت الشيف مروة السجيني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير البتيفور بالخطوات. 

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مقادير البتيفور

كوب زبدة طرية
نصف كوب سكر بودرة منخول
2 صفار بيض 

فانيلا
2 كوب دقيق او اكثر حسب الاحتياج
لبن حسب الاحتياج
٢ ملعقه كبيره كاكاو خام لبتي فور الشكولاتة
للتزين
شيكولاته خام حسب الرعبه نسيحها في حمام مائي
مربي
اي انواع تزين حسب الرغبه ( فارماسيل او جوز هند او شيكولاته مبشوره او مكسرات مطحونه)

‎طريقه تحضير البتيفور

اخلطي السكر والزبده الطريه مع بعض بالمضرب حتى يصبح القوام باللون الأبيض، ثم ضيفي صفار البيض والفانيلا ورشه ملح وهنضرب
‎واخر حاجه الدقيق وهنقلب لحد لما نلم العجين 
‎هنحطها في ماكينه البيتفور .

ثم أضغطي حسب الشكل المفضل، ثم ضعي الصينية في الفرن على الرف الاوسط على درجه حراره ١٨٠ لمده لمده ٢٠ دقيقه او حتى الحصول علي لون ذهبي من الجوانب 
‎لعمل البيتفور بالشيكولاته هنشيل ملعقتين دقيق ونحط مكانهم كاكاو
‎للتزين 
‎شيكولاته سايحه 
‎مربي

‎ 

 

البتيفور طريقه تحضير البتيفور مقادير البتيفور بيض

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