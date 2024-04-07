بأقل التكاليف.. طريقة تحضير أم علي

تعد أم علي من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير أم على بالعديد من الوصفات المختلفة .
وإليكم طريقة تحضير أم علي بالخطوات
مقادير أم علي
5 حبات من الكرواسون.
3 أكواب من اللبن
نصف كوب سكر
مكسرات للتزيين حسب الرغبة
طريقة عمل أم علي
قطعي الكرواسون إلى شرائح رفيعة أو إلى مكعبات صغيرة، ثم ضعي الكرواسون في صينية .
ضعي اللبن مع السكر “في حالة استخدام السكر ، ثم أغليهم على النار.
ضيفي اللبن المغلي المخلوط على الكرواسون المقطع في الصينية ثم ندخله إلى فرن سابق التسخين لمدة 5 دقائق ثم تحت الشواية لمدة دقيقة واحدة حتى يحمر .
يمكنك إضافة القشطة أو وضع المكسرات على الوجه للمزيد من المذاق الغني