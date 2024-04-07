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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بأقل التكاليف.. طريقة تحضير أم علي

أم علي
أم علي

تعد أم علي من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير أم على بالعديد من الوصفات المختلفة .

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وإليكم طريقة تحضير أم علي بالخطوات

مقادير أم علي

5 حبات من الكرواسون.
3 أكواب من اللبن 
نصف كوب سكر
مكسرات للتزيين حسب الرغبة

طريقة عمل أم علي 

قطعي الكرواسون إلى شرائح رفيعة أو إلى مكعبات صغيرة، ثم ضعي الكرواسون في صينية .

ضعي اللبن مع السكر “في حالة استخدام السكر ، ثم أغليهم على النار.

ضيفي اللبن المغلي المخلوط على الكرواسون المقطع في الصينية ثم ندخله إلى فرن سابق التسخين لمدة 5 دقائق ثم تحت الشواية لمدة دقيقة واحدة حتى يحمر .

يمكنك إضافة القشطة أو وضع المكسرات على الوجه للمزيد من المذاق الغني

أم على طريقة عمل أم على مقادير أم على الكرواسون سكر

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