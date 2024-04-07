بأقل التكاليف.. طريقة تحضير أم علي

تعد أم علي من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير أم على بالعديد من الوصفات المختلفة .

وإليكم طريقة تحضير أم علي بالخطوات

مقادير أم علي

5 حبات من الكرواسون.

3 أكواب من اللبن

نصف كوب سكر

مكسرات للتزيين حسب الرغبة

طريقة عمل أم علي

قطعي الكرواسون إلى شرائح رفيعة أو إلى مكعبات صغيرة، ثم ضعي الكرواسون في صينية .

ضعي اللبن مع السكر “في حالة استخدام السكر ، ثم أغليهم على النار.

ضيفي اللبن المغلي المخلوط على الكرواسون المقطع في الصينية ثم ندخله إلى فرن سابق التسخين لمدة 5 دقائق ثم تحت الشواية لمدة دقيقة واحدة حتى يحمر .

يمكنك إضافة القشطة أو وضع المكسرات على الوجه للمزيد من المذاق الغني