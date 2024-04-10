كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.

وظهرت هنا الزاهد، مرتديه تي شيرت بسيط باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمالها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو هنا الزاهد

https://www.instagram.com/reel/C5itLMgpy9R/?igsh=MTRsMHBpamlteHloYw==