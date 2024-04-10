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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت أمينة خليل، مرتديه بنطال كاجوال مع تي شيرت باللون الرمادي  ونسقت معهم قميص باللون الزيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أمينة خليل، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور أمينة خليل 

امينة امينة خليل صور امينة خليل اطلالات امينة خليل أخبار أمينة خليل

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