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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تكشف عن انتهاكات خطيرة للاحتلال الإسرائيلي بمجمع الشفاء في غزة

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال أعمال البحث المستمرة في مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تكشف المزيد من الفظائع المرتكبة في المجمع الطبي.

وأضافت حماس في بيان لها عير قناتها على تليجرام: "فإلى جانب تدمير وحرق المجمع الطبي وإخراجه بشكل كامل من الخدمة، انتشلت أطقم الدفاع المدني جثامين المئات من الشهداء من المجمع ومحيطه، ممن دفنهم الاحتلال الإسرائيلي تحت الركام وأكوام الرمال، في محاولة منه لإخفاء جريمته بحق المستشفى ومن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".

وتابعت حماس: "لقد انتهك الاحتلال الإسرائيلي كافة القوانين والمعاهدات التي تحمي المدنيين والمستشفيات، والتي جعلها الاحتلال هدفاً لجيشه، على طريق سعيه لتهجير الشعب الفلسطيني عبر تدمير كافة سبل الحياة في قطاع غزة".

وأشارت الحركة إلى أن هذه الجرائم غير المسبوقة، باستهداف المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة بكل وحشية، وارتكاب أبشع الممارسات فيها، وتحويلها إلى مقابر جماعية تحتضن جثامين المئات من المدنيين الأبرياء الذين قُتِلوا بدم بارد؛ تتطلب من المجتمع الدولي ومؤسساته العمل الجاد لملاحقة ومحاسبة هذا الكيان النازي، على كل جرائمه وانتهاكاته.

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