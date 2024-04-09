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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالسكاكين.. مصرع 8 من عناصر الحرس الثوري في محافظة دير الزور بسوريا

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تصفية 8 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في مقر لهم قرب الميادين شرق سوريا.

وقال المرصد السوري نقلا عن محافظة ديرالزور، إنه تم قتل 8 عناصر من الحرس الثوري السوري العامل تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم مسلحين مجهولين على مقر لهم في محيط مدينة الميادين شرقي دير الزور، حيث جرى قتلهم داخل المقر ذبحا بالسكاكين.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 15 إرهابيا لقوا حتفهم في عملية راسك وجابهار والعدد مرشح للازدياد.

ومن جانبه؛ قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور إن 15 إرهابيا لقوا مصرعهم حتي الآن خلال 3 عمليات إرهابية متزامنة.

وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، في قوت سابق من الأربعاء، بأن هجوماً مسلحاً استهدف نقطتين عسكريتين جنوب شرق البلاد، مشيرة إلى سقوط مسلحين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في هذا الهجوم.

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